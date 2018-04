WRC – Tour de Corse – Thierry Neuville signe le 3e chrono du shakedown, Kris Meeke meilleur temps

Le Britannique Kris Meeke (Citroën C3) a signé jeudi matin le meilleur temps du shakedown du Tour de Corse, 4e manche du championnat du monde des rallyes. Avec un chrono de 4:00.8, Meeke devance le Norvégien Andreas Mikkelsen (Hyudai/4:03.1) et Thierry Neuville (Hyundai/4:03.8), vainqueur du Tour de Corse l’année dernière. L’Espagnol Dani Sordo (Hyundai) a réalisé le 4e temps en 4:04.3, devant le quintuple champion du monde en titre, le Français Sébastien Ogier (Ford Fiesta/4:05.1). Le Français Sébastien Loeb (Citroën C3), qui dispute son second rallye de la saison, a signé le 7e temps en 4:06.4. Le nonuple champion du monde revient sur le Tour de Corse dix ans après sa dernière participation. Il avait remporté le rallye quatre fois de rang entre 2005 et 2008.

La première des douze spéciales du Tour de Corse s’élancera vendredi matin au sud de Bastia. Le rallye se terminera dimanche après 333,48 kilomètres de course. Lors du dernier jour, une spéciale est programmée en plus de la Power Stage de 16,25 kilomètres. Cette spéciale entre Vero et Sarrola-Carcopino, longue de 55,17 kilomètres pourra encore changer tout le classement du premier rallye 100% asphalte de la saison.

Source: Belga