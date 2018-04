Paris-Roubaix: Vanmarcke et Naesen connaissent leurs équipiers

Les équipes cyclistes EF Education First-Drapac et AG2R La Mondiale ont annoncé jeudi les noms de leurs coureurs pour Paris-Roubaix, troisième Monument de la saison. Sep Vanmarcke et Oliver Naesen, leaders de leur équipe respective, pourront s’appuyer sur des collectifs solides dans « l’Enfer du Nord ». Vanmarcke collectionne les places d’honneur à Paris-Roubaix, où le Belge de 29 ans a déjà terminé 2e (2013), 4e (2014 et 2016) et 11e (2015). L’année dernière, il n’avait pas pu prendre le départ après une chute au Tour des Flandres. Chez EF Education First, il pourra compter sur la présence d’un autre Belge, Tom Van Asbroeck. Dans le final, il sera sans aucun doute épaulé par Sebastian Langeveld, 3e en 2017, Taylor Phinney et Matti Breschel.

De son côté, Oliver Naesen sera secondé par son lieutenant Silvan Dillier, privé d’une partie du printemps cycliste après une chute aux Strade Bianche. De retour à la compétition, le Suisse a remporté la Route Adélie de Vitré fin mars et pourrait se révéler précieux pour le champion de Belgique dans le final. Un autre Belge, Stijn Vandenberg, figurera au départ pour AG2R La Mondiale.

Source: Belga