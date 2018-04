Paris-Roubaix – Philippe Gilbert: « La pression est sur les épaules des autres »

Philippe Gilbert n’a pas caché ses ambitions cet hiver en présentant Paris-Roubaix comme un des principaux objectifs de sa saison. Et les succès en cascade de son équipe Quick-Step Floors ne font que motiver le Remoucastrien. « Nous sommes plongés dans une ambiance de victoire avec l’équipe », a-t-il souri jeudi lors de la conférence de presse de son équipe à Courtrai. « La pression est sur les autres. Nous sommes relax », a-t-il ajouté. Vainqueur du Tour de Lombardie (2009, 2010), du Tour des Flandres (2017) et de Liège-Bastogne-Liège (2011), Gilbert a déjà remporté trois des cinq classiques Monument du cyclisme. Seules Milan-Sanremo et Paris-Roubaix manquent à son palmarès pour réussir le grand chelem.

Incapable de jouer la gagne sur la ‘Primavera’ en raison d’une chute, le coureur de 35 ans aimerait s’illustrer sur l’Enfer du Nord. Une course qu’il n’a disputée qu’une seule fois dans sa carrière.

« Je me sens mieux de course en course », entame-t-il. « J’ai terminé troisième sur le Tour des Flandres et Terpstra a gagné. Sur le ‘Ronde’, j’ai reçu la confirmation que j’étais sur la bonne voie mais bon dimanche Roubaix m’attend. C’est une course où je manque d’expérience. Ma seule participation date de 2007. J’étais très jeune. Mais je peux compter sur une équipe avec une énorme tradition sur cette course. Je devrai bien écouter les consignes et tenter ma chance quand ce sera possible. »

En plus des qualités individuelles de chaque coureur, Quick-Step pourra s’appuyer sur la force d’équipe et plusieurs solutions tactiques. « Les consignes ne changent pas tout comme notre devise. Nous voulons gagner avec l’équipe et nous avons plusieurs cartes à jouer. Les autres équipes auront tout le stress sur elles et cela peut jouer en notre faveur. Nous sommes relax donc ce sera plus facile pour nous. »

« Je suis concentré sur cette course mais ce n’est pas le seul objectif de ma saison », nuance ensuite Gilbert. « Je veux jouer un rôle important dimanche mais il ne s’agit que de ma deuxième participation. Je pourrais peut-être apprendre de nouvelles choses dimanche et revenir avec encore plus d’ambition. Même si je l’avoue, je suis ambitieux comme toujours », a conclu Gilbert.

Septième en 2015, Yves Lampaert s’est quant à lui dit un peu nerveux avant la « course de ses rêves ». Le vainqueur d’À travers la Flandre a lui aussi mis l’accent sur l’esprit d’équipe. « J’aimerais obtenir un bon résultat ici. Nous avons une tactique qui a fait ses preuves. Cela va peut-être marcher à Roubaix. Ou peut-être pas. En tout cas, nous avons un coureur au top de sa forme avec Niki Terpstra. Notre équipe est forte et nous devons jouer là-dessus. »

Source: Belga