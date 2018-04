Paris-Roubaix – La Trek-Segafredo de Dirk Demol s’appuie sur le trio Degenkolb-Stuyven-Pedersen

Vainqueur de Paris-Roubaix en 1988, Dirk Demol a pu dispenser des conseils avisés à ses coureurs jeudi lors de la reconnaissance du parcours de l’équipe Trek-Segafredo. Les coureurs sélectionnés par le directeur sportif belge connaissent eux-même très bien ces routes. John Degenkolb a remporté l’Enfer du Nord en 2015 chez les pros. Koen de Kort s’est imposé en 2004 chez les espoirs alors que Mads Pedersen (2013) et Jasper Stuyven (2010) ont enlevé l’épreuve chez les juniors. « Tout le monde parle de la force des Quick-Step Floors mais je peux dire que j’ai aussi une équipe très forte », s’est réjoui Demol. « Degenkolb et Stuyven seront nos deux leaders et puis il y a Pedersen qui a terminé deuxième du Tour des Flandres à seulement 22 ans. »

Galvanisé par son podium, le Danois ne cache pas ses ambitions sur les routes françaises. « J’espère jouer un rôle important mais je vais courir en fonction de l’équipe et rester humble. »

Moins en vue que son jeune équipier dimanche dernier, John Degenkolb veut redresser un printemps décevant avec une exploit sur les pavés. « J’ai eu de bonnes sensations lors de la reconnaissance du parcours. J’espère que ce sera aussi le cas dimanche et que je vais réaliser une prestation brillante pour sauver mon début de saison. »

Septième du ‘Ronde’ le week-end dernier, Jasper Stuyven part lui aussi avec de grandes ambitions dans une course qui lui « convient plus que le Tour des Flandres ». « Je pense que je suis fait pour cette course. Ma condition est dans une courbe ascendante ces dernières semaines, et je pourrai peut-être en récolter les fruits dimanche. Lors de la reconnaissance, on a trouvé des secteurs pavés pleins de boue. Je suis impatient de savoir comment l’Enfer du Nord sera dimanche. »

