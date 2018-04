Niki Terpstra a encore faim: « Roubaix me convient mieux que le Tour des Flandres »

Vainqueur du GP de l’E3 Harelbeke et du Tour des Flandres, Niki Terpstra ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. « Je suis bien évidemment heureux d’avoir gagné autant mais Paris-Roubaix me convient encore plus que le Tour des Flandres », a lâché le Néerlandais jeudi lors de la conférence de presse de l’équipe Quick-Step Floors à Courtrai. Bien que concentré sur son prochain objectif, Terpstra a célébré comme ile devait sa victoire sur le ‘Ronde’ en fêtant d’abord cela avec ses équipiers le soir même avant de profiter des félicitations de sa famille. « Lundi, j’ai eu droit à un agréable repas de Pâques en famille », a expliqué le coureur de 33 ans. « Tout cela fut très intense avec beaucoup de coups de téléphone et de félicitations. J’ai même dû éteindre mon GSM pour éviter qu’il ne sonne sans arrêt. Ma victoire a eu un gros impact aux Pays-Bas et je m’en suis bien rendu compte. Tout le monde voulait se congratuler avec moi. »

Déjà vainqueur de l’Enfer du Nord en 2014, Terpstra pense à un doublé dans un coin de sa tête. « Je me sens encore très bien », a-t-il assuré. « L’équipe tourne de manière fantastique. Nous devons poursuivre sur cette lancée, ne pas faiblir et nous battre pour la victoire de la même manière. Dimanche, c’est comme si nous repartions à zéro. J’ai déjà gagné ici et cette course me convient. On va faire de notre mieux comme chaque semaine et essayer de gagner en équipe. »

Source: Belga