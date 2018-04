Ioulia Skripal dit se sentir « de mieux en mieux chaque jour »

Ioulia Skripal, empoisonnée avec son père, l’ex-agent double russe Sergueï Skripal, par un agent innervant début mars en Angleterre, a dit jeudi se sentir « de mieux en mieux chaque jour », s’exprimant pour la première fois depuis son hospitalisation le 4 mars. « Je me suis réveillée il y a maintenant plus d’une semaine et je suis heureuse de dire que je me sens de mieux en mieux chaque jour », a déclaré cette femme de 33 ans, citée dans un communiqué diffusé par la police. « Je suis reconnaissante pour l’intérêt que je suscite et pour les nombreux messages de soutien que j’ai reçus ».

« Je suis sûre que vous comprenez que toute cette affaire peut être déstabilisante et j’espère que vous respecterez ma vie privée et celle de ma famille durant ma convalescence », a-t-elle ajouté.

Ioulia Skripal et son père Sergueï avaient été retrouvés inconscients, le 4 mars, sur un banc à Salisbury, dans le sud-ouest de l’Angleterre, où vit l’ex-espion depuis qu’il avait fait l’objet d’un échange de prisonniers entre Moscou, Londres et Washington en 2010.

Interrogé sur ce communiqué durant une conférence de presse à Londres, l’ambassadeur russe au Royaume-Uni, Alexander Iakovenko, a dit qu’il serait « heureux de féliciter (ses) compatriotes pour le fait qu’ils se portent bien ».

Il a aussi répété que la Russie rejetait toute implication dans l’attaque, dont la responsabilité lui est imputée par Londres et ses alliés.

Selon les dernières informations communiquées la semaine dernière par l’hôpital de Salisbury, Sergueï Skripal se trouvait toujours dans un état critique mais stable.

