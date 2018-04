Greg Van Avermaet avec sa garde rapprochée pour la défense de sa couronne à Paris-Roubaix

L’équipe cycliste BMC a annoncé jeudi sa composition d’équipe pour Paris-Roubaix, troisième Monument de la saison. Tenant du titre, Greg Van Avermaet sera le leader des siens sur les pavés de « l’Enfer du Nord ». « Je me sens très bien », a dit le champion olympique. « C’est une course très différente de celles en Belgique. S’il vous faut de très bonnes jambes, vous avez également besoin d’un peu de chance pour éviter les problèmes et crevaisons. Je vais tout faire pour défendre mon titre, je me sens capable de l’emporter encore. » Un seul changement est à signaler par rapport à l’équipe alignée dimanche au Tour des Flandres. En effet, la structure américaine a remplacé l’Italien Alberto Bettiol par le jeune Belge Nathan Van Hooydonck, qui disputera à 22 ans son premier Paris-Roubaix. Van Avermaet pourra compter sur trois des coéquipiers qui l’ont aidé l’an passé à gagner avec le Luxembourgeois Jempy Drucker, le Suisse Stefan Küng et l’Espagnol Francisco Ventoso.

« C’est agréable de venir ici avec le vainqueur en titre », a déclaré le directeur sportif Fabio Baldato. « Nous avons vu que Greg est très bien pour l’instant, même s’il n’est pas encore parvenu à s’imposer. Tous nos coureurs sont très motivés à l’idée de l’aider le plus longtemps possible dimanche. Paris-Roubaix est peut-être la course la plus imprévisible de l’année. Il faudra rester très attentif. »

La sélection: Greg Van Avermaet, Jempy Drucker (Lux), Stefan Küng (Sui), Jürgen Roelandts, Michael Schär (Sui), Nathan Van Hooydonck, Francisco Ventoso (Esp)

Source: Belga