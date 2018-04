Gennaro Gattuso confirmé à la tête de l’AC Milan jusqu’en 2021

Tweet on Twitter

Gennaro Gattuso a prolongé son contrat d’entraîneur de l’AC Milan jusqu’en 2021, a confirmé le club jeudi. Gattuso avait été nommé en novembre dernier après le licenciement de Vincenzo Montella. Gattuso, 40 ans, affiche un bilan de 14 victoires, 5 partages et 6 défaites, toutes compétitions confondues, depuis sa nomination. Malgré une remontée au classement, les ‘Rossoneri’ comptent 8 points de retard sur l’Inter, quatrième et actuellement dernier qualifié pour la Ligue des Champions, à 8 journées de la fin. Les Milanais peuvent toujours décrocher un trophée, la Coupe d’Italie. Ils défieront la Juventus en finale.

Avant d’entraîner Milan, Gattuso avait connu un début de carrière d’entraîneur assez animé: il avait vécu des brèves expériences à Sion (3 matchs), Palerme (8 matchs) et à l’OFI Crète (17 matchs). Son passage à Pise avait été plus concluant. Il avait remonté le club en Serie B en 2016 et, malgré les difficultés financières, avait échoué de peu à le maintenir en deuxième division l’année suivante.

Nommé entraîneur des espoirs de Milan en juillet 2017, il a pris la tête de l’équipe première quelques mois plus tard.

En tant que joueur, Gattuso a notamment gagné la Coupe du monde 2006, deux Ligues des Champions (2003 et 2007) et deux championnats d’Italie (2004 et 2011).

Source: Belga