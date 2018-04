Bruges peut jouer son titre à La Gantoise

Football Les playoffs I de Jupiler Pro League pourraient déjà connaître un tournant dimanche. Solide leader avec 9 points d’avance, le Club de Bruges d’Ivan Leko se déplace sur le terrain de La Gantoise (18h) et pourrait, en cas de succès, repousser son actuel dauphin à douze points après deux journées à peine. Les Gantois restent sur une victoire 0-2 à Anderlecht et abordent cette ‘bataille des Flandres’ avec confiance. Les Buffalos n’ont d’ailleurs plus perdu à domicile contre les Gazelles depuis mai 2016, année du titre brugeois sous Michel Preud’homme.

Ce soir à 20h30, les playoffs I débuteront par le choc des Sportings entre Carolos et Anderlechtois. Charleroi n’a plus gagné une seule rencontre depuis le 19 janvier et reste sur six partages et trois défaites. Les troupes de Felice Mazzu devront donc redresser la barre à domicile si elles veulent continuer à se mêler à la lutte pour les places européennes. Pour Anderlecht, battu 2-0 par les Zèbres en phase régulière, ce déplacement est déjà important pour la deuxième place. Une défaite, conjuguée à des résultats positifs des Gantois, Carolos et du Standard, pourrait venir compliquer la tâche du RSCA.

« Ce match à Charleroi est tout aussi important que celui de la semaine passée, que celui de la semaine prochaine et que les autres », a expliqué le coach Hein Vanhaezebrouck. « On doit arrêter de parler de mettre la pression sur Bruges, qui a 9 points d’avance. Il faut se battre pour une autre place. Bruges peut s’incliner à Gand et à Anderlecht (le 15 avril, ndlr), mais ne va pas perdre tous ses matches et nous, nous n’allons pas tous les gagner… »

Le Standard se rendra à Genk samedi (20h30) pour une revanche de la finale de Coupe de Belgique, remportée par les Liégeois. L’équipe de Ricardo Sa Pinto n’a plus perdu depuis 7 matches et a parfaitement lancé ses playoffs par une victoire 1-0 contre Charleroi. Quant à Genk, battu in extremis par Bruges sur un penalty tardif, n’a pas le droit à la défaite, sous peine de voir s’éloigner le wagon de tête.

Source: Belga