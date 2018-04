Un artiste new-yorkais vous permet de vous faire tatouer votre propre animal de compagnie

Tweet on Twitter

Mr.K, de son vrai nom Sanghyuk Ko, artiste-tatoueur new-yorkais, va vous permettre de mettre à l’honneur votre animal de compagnie en le gravant sur votre peau.

Si vous avez toujours rêvé d’immortaliser votre compagnon à poils, c’est désormais possible. Mr.K, connu pour ses « micro portraits à une aiguille », confectionne des tatouages hyper réalistes pouvant parfois être aussi petits qu’une pièce d’un centime. Ce célèbre tatoueur de stars (il a entre autres tatoué Justin Bieber et Miley Cyrus), a réalisé son premier portrait d’animal de compagnie il y a deux ans. Ce premier portrait n’était autre que le chien de l’assistant personnel d’Ozzy Osbourne. Depuis lors, il a déjà réalisé un peu plus de 200 portaits de bêtes à poils.

Si vous êtes prêts à sauter le pas, il vous faudra vous rendre au New York’s Bang Bang Tattoo dans le Lower East Side.