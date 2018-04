Orgy, Anus ou Dildo, les habitants de ces villages récompensés par un site porno

Un site porno a décidé de faire une surprise aux habitants de villages européens dont le nom à une connotation sexuelle comme Pussy, Dildo, Fucking, Orgy, Anus ou La Vagina.

Il n’y a pas que des noms de famille ou des prénoms qui peuvent être difficiles à porter. En effet, plusieurs noms de villes et de villages pourrissent la vie de certains habitants. En France, Montcuq est sans doute le plus connu. Mais il en existe beaucoup d’autres. Certains Français habitent ainsi à Orgy, Anus ou à Pussy.

De Rectum à La Vagina

Les autres pays européens ne sont pas épargnés par ces petits villages dont le nom a des connotations sexuelles. Connaissiez-vous le village de Fucking en Autriche, celui de La Vagina en Italie ou encore de Rectum aux Pays-Bas ?

Des comportements parfois obscènes autour des panneaux

Si ces noms peuvent prêter à sourire, ils peuvent aussi pourrir la vie de certains habitants. En effet, ces villages attirent de nombreux « touristes » qui n’hésitent pas à faire le détour pour se faire photographier, dans des poses parfois obscènes, à côté du panneau sur lequel est inscrit le nom du village. Parfois, certains repartent même avec le panneau en question dans le coffre de leur voiture.

« Qu’ils soient fiers de leurs racines »

Fin mars, la plateforme de vidéos pornographiques Pornhub a décidé de rendre hommage à sa manière à ces habitants importunés. Le géant du porno a fait de ces villes des « Premium Places » et offre désormais gratuitement des abonnements premium à leurs habitants. L’objectif : « Faire en sorte qu’ils soient plus fiers de leurs racines – et de rendre le reste du monde un peu plus envieux ».

Pornhub a créé un site spécial pour les habitants de ces « Premium Places » et une vidéo délirante pour présenter ce projet :

Regardez la vidéo sur mobile