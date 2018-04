Un individu surpris en train de faire l’amour … avec un trou du parcours de golf

Tweet on Twitter

Steven Gayton pensait vivre une journée ordinaire lorsqu’il a décidé de disputer une partie de golf sur le parcours de Brackenwood, à Bebington en Angleterre. C’était sans compter sur l’arrivée inopinée d’un individu qui s’est dirigé vers le neuvième trou du circuit pour s’adonner à un acte sexuel avec celui-ci.

Depuis quelques jours, une vidéo étrange circule sur internet. Pantalon baissé, fesses à l’air et drapeau jaune dans une main, un individu s’adonne à un ébat sexuel avec un trou sur un parcours de golf. « Depuis où nous étions, il nous a semblé que son pénis était dans le trou et le drapeau dans son derrière. C’est le truc le plus bizarre auquel j’aie eu la malchance d’assister », raconte Steven, le témoin qui a publié la vidéo sur Facebook.

Fier de son acte, l’individu a même été jusqu’à filmer son geste dans une sorte de selfie improvisé sous le regard ébahi des personnes présentes sur le parcours, comme le rapporte LAD Bible. « Tout ce que je sais, c’est que si un jour ma balle entre dans le 9e trou à Brackenwood, elle peut y rester », plaisantait Steven Gayton. La police du Merseyside a décidé d’ouvrir une enquête.