Estonie: Une partie de la population recevra des conseils médicaux personnalisés en échange de son ADN

Près de 100.000 Estoniens, soit 8% de la population de ce pays balte, ont décidé de donner leur ADN à l’Etat qui, en retour, leur fournira des conseils médicaux personnalisés.

Au moyen de cette expérience inédite de collecte d’ADN, l’Estonie entend pallier la prolifération de certains problèmes de santé, rapporte The Independent qui souligne que le pays a investit 5 millions d’euros. Concrètement, en fonction des résultats des analyses, ces 100.000 personnes recevront des conseils personnalisés afin d’adapter leur mode de vie et ainsi diminuer les risques de contracter des maladies graves (cardiovasculaires, diabète, etc.).

« Aujourd’hui, nous avons suffisamment de connaissances sur le risque génétique des maladies complexes et la variabilité interindividuelle des effets des médicaments afin de commencer à utiliser systématiquement cette information dans les soins de santé quotidiens », a lancé le ministre estonien de la Santé, Jevgeni Ossinovski. Les Estoniens qui participent au programme seront par exemple informés d’éventuelles allergies ou effets indésirables liés à des molécules.

Une première

Alors que d’autres pays comme la Grande-Bretagne et l’Irlande élaborent des banques de données génétiques anonymes pour faire avancer la recherche, le gouvernement estonien est le premier à proposer ce type de service personnalisé.

Cette initiative essuie toutefois plusieurs critiques. Outre les risques en matière de sécurité et de confidentialité, certains voient dans cette pratique une source de tensions inutiles pour les personnes « susceptibles » de développer certaines maladies. « Cela peut provoquer plus de questions que de réponses chez ceux qui y participent et, dans certains cas, une grande anxiété », a notamment déclaré le directeur du Nuffield Council on Bioethics au Royaume-Uni, Hugh Whittall, à la revue spécialisée « New Scientist ».