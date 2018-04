Le géant Monsanto affecté par le repli de ses ventes d’OGM

Tweet on Twitter

Le géant de l’agrochimie Monsanto et des OGM fait part de résultats trimestriels un peu décevants, marqués par le repli des ventes de ses semences de maïs.

Le bénéfice net de l’entreprise a augmenté de 6,6% à 1,46 milliard $ entre janvier et mars, détaille le fabricant de l’herbicide Roundup (glyphosate). Mais son bénéfice par action ajusté des éléments exceptionnels, s’est affiché à 3,22 $, soit en dessous des 3,31 $ escomptés par les analystes. Le chiffre d’affaires a lui reculé de 1% à 5,02 milliards $. En cause notamment: le recul de 6% de ses ventes de semences de maïs, qui représentent plus de la moitié du revenu du groupe.

Le groupe se félicite par ailleurs d’avoir récemment obtenu le feu vert des autorités de la concurrence de la Commission européenne, de la Chine et du Brésil à son rachat par Bayer, annoncé en septembre 2016. Il se dit «confiant en la capacité des entreprises à obtenir les approbations nécessaires au cours du deuxième trimestre 2018». Mi-mars, des informations de presse évoquant une certaine réticence des autorités américaines face à ce rapprochement avait fait chuter le titre de Monsanto en Bourse.