Les premiers cours de sirènes arrivent en Belgique

Avant si vous vouliez apprendre à nager comme une sirène, il fallait vous tourner vers les cours organisés aux Pays-Bas et en France. Mais dans quelques jours, une école de sirènes va temporairement s’installer en Belgique.

Depuis quelques années, en Espagne, en France ou aux Pays-Bas, les écoles et académies de sirènes se multiplient. L’objectif ? Se glisser dans la peau d’une femme-poisson ou d’un homme-poisson.

Le Mermaid Tour Europe Attention Sirènes by Perle Events pose ses nageoires en BELGIQUE ! Les 14 et 15 avril 2018 : un week end exceptionnel à l'Aqua TournaiTournai à 30 minutes de Lille, venez vivre une expérience inoubliable !Infos- Réservation: Perle Events+(33)6 98 17 54 86perleevents@gmail.com Geplaatst door Perle Events op zaterdag 17 maart 2018

Un entraînement physique et technique

Mais ne pensez pas qu’on se transforme en Ariel La Petite Sirène en un claquement de doigt. En effet, nager avec une nageoire autour des jambes demande de l’entraînement. Les apprenties sirènes doivent également développer leur technique d’apnée.

En France, la première école de sirènes a été ouverte en 2015 par Julia Sardella, vice-championne d’Europe de natation synchronisée. Le concept a tellement de succès que depuis le mois de mars, l’école Pearl Events a entamé une tournée dans différentes villes françaises.

Un week-end à Tournai

Le Mermaid Tour 2018 s’arrête par la Belgique. Les 14 et 15 avril, l’école Perle Events va poser ses nageoires à la piscine de l’Orien, à Tournai. Le samedi, des cours seront donnés à 13h, 15h et 16h45. Le dimanche, il y a aura un cours à 14h. Ces cours d’une heure sont ouverts à tous, peu importe le niveau de natation, et ne nécessitent pas de matériel (enfin, prenez quand même votre maillot). Pour les prix, comptez 40 € la séance pour une personne et 72 € pour deux personnes. Les réservations peuvent être effectuées par e-mail à l’adresse perleevents@gmail.com