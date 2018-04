La technique « Pomodoro » s’invite dans les blocus et les smartphones

Pas toujours facile de résister à la tentation d’aller faire un tour sur les réseaux sociaux en blocus. C’est pourquoi de nombreuses applications proposent désormais de « bloquer » votre smartphone. Une mise à jour efficace de la technique « Pomodoro ».

On le sait, depuis toujours les étudiants en période de blocus sont souvent tentés de faire autre chose. Mais aujourd’hui, avec la généralisation des smartphones, se concentrer durant de longues (ou courtes) périodes sans faire un tour sur les réseaux sociaux est presque devenu mission impossible.

C’est pourquoi depuis quelques blocus, de nombreuses applications basées sur la méthode « Pomodoro » foisonnent sur les différents stores. Le concept? L’étudiant choisi dans les paramètres des temps de concentrations et des temps de pauses. Dès lors l’application, qui se présente sous forme de minuterie, « bloque » l’accès du téléphone à internet durant le temps de travail et le « libère » pendant les pauses. Une manière efficace de supprimer la tentation! Comptabilisant parfois plusieurs centaines de milliers de téléchargement, ces applications séduisent.

La technique « Pomodoro »

Les utilisateurs sont libres de choisir les durées des temps de travail et de pause. Mais les différentes applications se basent souvent sur ceux de la technique « Pomodoro« . Développée dans les années 1980, c’est une méthode de travail qui alterne concentration et pause pour favoriser l’agilité intellectuelle. Cette méthode préconise de diviser une heure en deux sessions de 25 minutes pour le travail et deux de cinq minutes de pause. Utile pour rendre son blocus un peu plus efficace.