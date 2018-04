Des trains supplémentaires pour la Côte ce week-end

Tweet on Twitter

En prévision du week-end ensoleillé, la SNCB renforce son offre de trains en provenance et à destination de la Côte ce week-end.

Aussi bien samedi que dimanche, 13 trains supplémentaires seront ajoutés à l’offre classique vers la Côte. La capacité des trains initialement prévue entre Anvers-Central et Ostende sera également renforcée, indique la SNCB. Les trains supplémentaires partiront de Liège et Hasselt, avec des arrêts prévus à Bruxelles notamment, ainsi que de Bruges. Chaque jour, plus de 10.000 places assises additionnelles seront mises à disposition. Les voyageurs pourront en outre profiter du tarif avantageux des billets week-end, leur permettant d’effectuer un voyage aller-retour à moitié prix vers n’importe quelle destination en Belgique.

Le secteur du tourisme de la Côte s’attend à un premier week-end d’affluence. Les réservations de dernière minute se sont multipliées ces dernières années en cas de beau temps annoncé.

Selon les prévisions de l’IRM, le soleil brillera généreusement avec des températures qui pourront atteindre 20 degrés.