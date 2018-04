Deux Belges sur cinq tiennent compte du risque terroriste pour leurs vacances

Deux Belges sur cinq tiennent compte du risque terroriste pour choisir leur destination de vacances, selon une enquête de Test-Achats.

«Ce résultat impressionnant doit sûrement refroidir le secteur du tourisme», souligne l’organisation de défense des consommateurs. La France reste la destination préférée de 22% des touristes belges interrogés.

Autre constat: les vacanciers se renseignent de plus en plus sur internet, sur les sites des tours-opérateurs mais aussi sur des sites tels que Booking.com et Tripadvisor. Le site internet du guide de voyage Lonely Planet obtient quant à lui le plus haut score de satisfaction (82%) même s’il n’est consulté que par 2% des répondants, devant Wikipedia et Booking.com (80% chacun).