Ne laissez pas une allergie vous gâcher le printemps!

Le printemps est de retour et le soleil aussi! Après les journées sombres de l’hiver, vous pouvez enfin profiter à fond de l’abondante lumière du jour et de l’air frais et sain. Mais le printemps n’a pas que des avantages! Si vous souffrez d’allergies, vous accueillez certainement cette nouvelle saison avec des sentiments mitigés. Heureusement, il existe pas mal d’astuces et de remèdes pour adoucir les symptômes de l’allergie.

Le pollen

Le grand responsable des allergies est le pollen. Les grains de pollen sont libérés par les arbres, les graminées et les buissons. Selon le type de pollen auquel vous êtes allergique, les plaintes se situent entre février et août. Quand une personne allergique respire du pollen, son système immunitaire réagit de façon exagérée.

Le système immunitaire considère le pollen comme un intrus provenant de l’extérieur et fabrique alors des anticorps: ce sont des substances qui sont normalement produites pour combattre les bactéries, les virus et d’autres organismes qui provoquent des maladies. Ces anticorps attaquent les allergènes et cela conduit à la libération de substances chimiques dans le sang qui sont appelées histamines. Celles-ci sont responsables de l’apparition des différents symptômes qui affectent les personnes allergiques, comme le nez qui coule, les yeux irrités…

Gérer les allergies printanières

Malheureusement, il n’est pas possible d’éviter totalement les allergies printanières. Mais les conseils suivants vous seront utiles:

Restez le plus possible à l’intérieur lors des journées ensoleillées, sèches et venteuses. Essayez de ne pas sortir à l’extérieur en fin d’après-midi, étant donné que les concentrations en pollens sont les plus élevées à ce moment-là.

Tenez bien à l’œil les avis relatifs aux concentrations polliniques. Vous saurez ainsi quels sont les jours où vous devrez vous montrer encore plus vigilant(e).

Pendant la période de floraison, fermez portes et fenêtres. Vous pouvez aussi utiliser un purificateur d’air .

. Passez régulièrement l’aspirateur. Portez un masque devant la bouche, car le fait d’aspirer libère les poussières et le pollen pris au piège dans vos tapis.

Lavez votre linge de lit au moins 1 fois par semaine à haute température. La poussière peut aussi s’accumuler dans votre lit.

Comment combattre les allergies printanières?

Il existe pas mal de remèdes pour traiter les allergies.

Les antihistaminiques agissent en général contre la réaction allergique. Ils combattent e.a. les éternuements, les reniflements et les démangeaisons en réduisant la quantité d’histamines dans le corps.

agissent en général contre la réaction allergique. Ils combattent e.a. les éternuements, les reniflements et les démangeaisons en réduisant la quantité d’histamines dans le corps. Les sprays pour le nez ou les gouttes pour les yeux antiallergiques peuvent soulager rapidement de façon locale. Le gonflement de la muqueuse diminue si bien que vous pouvez à nouveau respirer plus librement ou vos yeux vont moins larmoyer. Un spray nasal à base de cortisone a une action anti-inflammatoire et a moins d’effets secondaires et est moins addictif que les sprays nasaux décongestionnants ordinaires. Enfin, vous pouvez toujours rincer votre nez avec une solution saline . De cette façon, les bactéries, les particules de saleté et les mucosités excédentaires sont éliminées, vous respirez alors plus librement et vous avez beaucoup moins de plaintes au niveau du nez.

ou les antiallergiques peuvent soulager rapidement de façon locale. Le gonflement de la muqueuse diminue si bien que vous pouvez à nouveau respirer plus librement ou vos yeux vont moins larmoyer. Un spray nasal à base de cortisone a une action anti-inflammatoire et a moins d’effets secondaires et est moins addictif que les sprays nasaux décongestionnants ordinaires. Enfin, vous pouvez toujours rincer votre nez avec une . De cette façon, les bactéries, les particules de saleté et les mucosités excédentaires sont éliminées, vous respirez alors plus librement et vous avez beaucoup moins de plaintes au niveau du nez. Des ingrédients naturels comme l’huile de périlla et la grande ortie contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire et peuvent être pris préventivement sous forme de compléments alimentaires.

Vous vous demandez si vous êtes allergique ou pas? Vous pouvez le déterminer au moyen d’un auto-test.

Nous espérons que ces conseils vous aideront à profiter des beaux jours du printemps!