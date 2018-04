Stéphanie Noël, responsable du haut niveau à la LBFA, va quitter ses fonctions

Stéphanie Noël prendra congé de la Ligue francophone d’athlétisme (LBFA) cet été. La coordinatrice du haut niveau était en place depuis 2014 et rejoindra l’Adeps en septembre 2018. Noël, 40 ans, était active à la LBFA depuis 2004 et avait succédé en juillet 2014 à Eric Dehaeseleer au poste de coordinateur du haut niveau. Elle rejoindra l’Adeps en septembre et intégrera le département du sport de haut niveau dirigé par Jean-Michel Garin. « J’ai saisi cette opportunité qui s’est présentée à moi », a dit Stéphanie Noël à l’agence Belga. « C’est dans la continuité de ce que je faisais à la LBFA, mais à plus large échelle. Je m’occuperai de sports différents. »

« J’ai vécu une très chouette expérience à la LBFA et fait de belles rencontres. J’ai également eu la chance de tomber à une période remplie de succès pour l’athlétisme francophone », s’est réjouie Stéphanie Noël, qui a assisté, entre autres, aux sacres de Nafissatou Thiam aux Jeux Olympiques 2016 et aux Mondiaux 2017.

Stéphanie Noël est également parvenue à mettre sur pied un premier stage commun entre athlètes flamands et wallons. En effet, ils sont actuellement à Belek, en Turquie, en vue de la saison d’été.

Source: Belga