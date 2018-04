Red Flames – Les Red Flames concentrées sur le match de vendredi face au Portugal

Les Red Flames s’apprêtent à jouer deux matches importants dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2019 de football féminin. L’équipe nationale belge recevra le Portugal vendredi au stade Den Dreef à Louvain et affronteront l’Italie, leader du groupe, mardi à Ferrare. « La préparation se passe bien, les filles sont prêtes », déclare mercredi le sélectionneur des Red Flames, Ives Serneels, au Centre national de football de Tubize, où les Belges effectuent leur préparation. « Tout le monde est concentré sur le match contre le Portugal. Je ne dois pas consacrer une partie de mon temps à rappeler aux joueuses l’importance de ce match, elles le font d’elles-mêmes. C’est un signe de l’évolution du groupe. On pensera à l’Italie après. Ca dépendra aussi du match de vendredi, du résultat, des blessures… Mais tout le monde veut s’envoler pour l’Italie avec le maximum de points ».

L’Italie est en tête du groupe 6 avec 12 points en 4 matches. La Belgique suit avec 9 points en 3 rencontres et le Portugal est 3e avec 3 points en 3 matches. Seul le vainqueur du groupe sera qualifié pour le Mondial 2019, qui se déroulera en France du 7 juin au 7 juillet 2019. Les quatre meilleurs deuxièmes des sept groupes qualificatifs joueront des barrages.

Les Red Flames devraient jouer devant une assistance record vendredi dans les installations d’OHL. Jeudi soir, 6700 places avaient été vendues. Le record pour un match des Red Flames est de 6800 spectateurs. « Ca sera certainement un plus qui peut nous booster », selon Ives Serneels.

En cas de qualification, les Red Flames disputeraient leur second grand tournoi, après l’Euro 2017 où les Belges avaient été éliminées au 1er tour. La Belgique avait terminé 3e de son groupe derrière les Pays-Bas et le Danemark, qui se sont ensuite retrouvés en finale, avec une victoire néerlandaise à la clé.

