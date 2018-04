Novak Djokovic et son entraîneur Radek Stepanek se séparent

Tweet on Twitter

Novak Djokovic et son entraîneur tchèque Radek Stepanek ont pris la décision de se séparer. Le Serbe, ancien N.1 mondial, avait déjà vu Andre Agassi quitter sa structure il y a quelques jours. Le joueur de tennis de 30 ans l’a annoncé sur son site officiel mercredi. « Les relations entre Novak Djokovic et Radek Stepanek étaient et resteront très bonnes. Novak a d’ailleurs apprécié travailler avec Radek Stepanek », pouvait-on lire dans le communiqué.

« Novak reste concentré et veut revenir plus fort après une longue blessure qui est venue affecter son jeu et sa confiance. Il continue à travailler afin de retrouver le chemin de la victoire. Après une pause familiale, il débutera sa préparation pour la saison sur terre battue. »

Blessé au coude entre Wimbledon 2017 et l’Open d’Australie 2018, ‘Nole’ a rechuté après le tournoi à Melbourne Park. De retour à la compétition à Indian Wells, il a été battu au 2e tour, tout comme à Miami deux semaines plus tard. Retombé à la 13e place mondiale, Djokovic compte 12 titres du Grand Chelem à son actif.

Le 31 mars, Agassi avait déjà annoncé ne plus faire partie de l’encadrement de ‘Djoko’.

Source: Belga