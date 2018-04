D’après le président américain Donald Trump, les Etats-Unis « ne sont pas en guerre commerciale avec la Chine ». C’est ce qu’il affirme sur Twitter, quelques heures après l’annonce de Pékin de droits de douane de 25% sur les importations américaines de 106 produits dont le soja, l’automobile et l’aéronautique, qui pèsent lourd dans la balance.

« Nous ne sommes pas en guerre commerciale avec la Chine. Cette guerre nous l’avons déjà perdue il y a plusieurs années à cause de la bêtise ou l’incompétence des personnes qui représentaient les Etats-Unis », a tweeté le président. Le pays accuse « un déficit commercial de 500 milliards de dollars par an » et « un vol de propriété intellectuelle de quelque 300 milliards de plus », selon lui. « Nous ne pouvons plus laisser faire! », conclut-il.

Source: Belga