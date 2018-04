Moins de codes cette année sur la déclaration d’impôt

Tweet on Twitter

La déclaration fiscale que s’apprêtent à devoir remplir près de sept millions de Belges comprendra 849 codes, soit 36 de moins que l’an dernier, indiquent mercredi De Tijd, L’Écho et Het Laatste Nieuws. Il s’agit de la première baisse depuis 2014 mais le nombre de codes reste le deuxième plus élevé jamais connu en Belgique, selon L’Écho, pour qui la prolifération du nombre de cases dans la déclaration fiscale est le reflet de l’incroyable complexité de la fiscalité belge. La multitude de codes est due au nombre de taxes mais aussi aux possibilités de déduction. En outre, la sixième réforme de l’État a encore complexifié la déclaration fiscale.

La réduction du nombre de cases s’explique en grande partie par le fait que seules les cases spécifiques à une Région seront indiquées sur la déclaration des citoyens de ladite Région. Ainsi, les déclarations envoyées, par exemple, en Wallonie, ne reprendront plus les codes spécifiques à la Flandre et à Bruxelles. Cette année, 3,1 millions de Belges recevront par ailleurs une déclaration simplifiée, soit 950.000 de plus que l’an dernier.

Source: Belga