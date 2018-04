Ligue des Champions – « Un résultat injuste » selon Eusebio Di Francesco, l’entraîneur de la Roma

L’AS Roma s’est inclinée 4-1 à Barcelone, mercredi, en quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Les ‘Giallorossi’ ont joué de malchance, avec deux autogoals de De Rossi et Manolas. « C’est sûrement un résultat injuste quand on voit ce qu’a montré l’équipe », a regretté Eusebio Di Francesco, entraîneur de l’AS Roma. « Le retour va être difficile parce que le Barça est une équipe solide, qui a un peu été aidée par l’arbitre », a déploré l’entraîneur romain en faisant référence aux penalties réclamés par son équipe. « Je crois qu’il y avait penalty sur Dzeko et sur Pellegrini. Le Barça est très fort et nous avons été un peu naïfs, on ne peut pas dire que l’arbitre est responsable, mais il ne nous a pas favorisés. »

Malgré une bonne première période, la Roma a été menée au score après un autogoal de De Rossi. En début de seconde période, c’est Manolas qui a trompé son propre gardien. « Notre attitude a été bonne en première période, nous avons marqué contre notre camp et nous nous sommes retrouvés menés 3-0 quasiment sans nous en rendre compte. C’est sûrement un résultat injuste quand on voit ce qu’a montré l’équipe. Nous avons eu des occasions, ce résultat ne reflète pas ce qui s’est produit sur le terrain, mais j’apprécie notre courage, notre force, notre envie d’être là. Nous voulons continuer à rêver (d’une qualification). Le match retour favorise le Barça mais je veux que mon équipe fasse un bon match devant notre public. »

Source: Belga