Ligue des Champions – Liverpool assomme Manchester City, Barcelone déroule face à l’AS Rome

Liverpool s’est imposé 3-0 face à Manchester City, avec Vincent Kompany et Kevin De Bruyne, en quarts de finale aller de la Ligue des Champions mercredi soir et prend une sérieuse option sur la demi-finale. Barcelone a également cartonné avec une victoire 4-1 face à l’AS Rome. Dans un stade d’Anfield en ébullition, Liverpool mettait directement Manchester City, qui alignait Vincent Kompany et Kevin De Bruyne, sous pression. Les joueurs de Jurgen Klopp réalisaient une première période parfaite en inscrivant trois buts en 20 minutes. L’inévitable Mohamed Salah profitait d’une approximation dans la défense des Citizens pour ouvrir la marque (12e). Alex Oxlade-Chamberlain d’un boulet de canon (21e) et Sadio Mané de la tête (31e) mettaient les Mancuniens à genoux.

En deuxième période, les joueurs de Pep Guardiola avaient la maitrîse du ballon mais ne parvenaient pas à amener le danger devant le but de Karius et terminaient la partie avec 0 tir cadré. Un coup dur pour Manchester City avant la réception de Manchester United samedi. Une victoire des Citizens dans le derby leur offrirait le titre de champion d’Angleterre.

Sans Radja Nainggolan, touché à la cuisse contre Bologne le week-end dernier, l’AS Rome a manqué de chance sur le terrain de Barcelone. Si les Catalans dominaient les débats, ce sont De Rossi (39e) et Manolas (55e) qui déviaient malencontreusement le ballon dans leur propre but pour donner deux buts d’avance au Barça. Quelques secondes plus tard, Piqué était au bon endroit pour inscrire le 3-0 (59e). Dans le dernier quart d’heure, Dzeko profitait d’un relâchement de Barcelone pour réduire le score (80e) mais Suarez (87e) redonnait trois buts d’avance aux Catalans en vue du match retour qui aura lieu le mardi 10 avril à Rome.

