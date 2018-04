Les Belges à l’étranger – Monaco, sans Tielemans, contraint au partage à Rennes

Monaco a concédé le nul 1-1 sur le terrain de Rennes mercredi soir en match d’alignement de la 31e journée de Ligue 1. Youri Tielemans, sur le banc, n’a pas pris part au jeu. Battu 3-0 samedi par le Paris Saint-Germain en finale de la coupe de la Ligue, Monaco prenait un mauvais départ sur le terrain de Rennes. Suite à un corner, Gnagnon, le défenseur rennais était à la réception d’un centre de Prcic. L’Ivoirien croquait sa reprise mais Subasic manquait son intervention et le ballon terminait au fond des filets (20e). La réaction monégasque ne se faisait pas attendre et Rony Lopes égalisait d’une frappe croisée (29e).

En fin de match, Rennes aurait pu repartir avec les trois points mais les Bretons manquaient de précision devant le but de Subasic. Avec ce nul, Monaco (67 points) prend cinq points d’avance sur Marseille à la deuxième place et compte désormais seize unités de retard sur le PSG qui file tout droit vers le titre.

Source: Belga