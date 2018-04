Le parti Islam présent dans 6 communes de la province de Liège aux prochaines communales

Le parti Islam se présentera à l’électeur à Liège, Verviers, Herstal, Ans, Saint-Nicolas et Dison en octobre prochain, a annoncé mercredi à l’Agence Belga, Talal Magri, coordinateur de la campagne des élections communales en Wallonie et future tête de liste à Liège confirmant une information de Sudpresse. Une première pour ce parti fondé par des Musulmans et qui a obtenu lors des communales 2012 un élu tant à Molenbeek qu’à Anderlecht. Islam annonce qu’il déposera des listes, déjà complètes à l’heure actuelle dans ces six communes, où il prépare cette élection depuis six ans faute d’avoir pu compter, dès 2012, sur des « personnes compétentes capables de faire des propositions et de prendre part aux débats pour faire avancer des dossiers », assure M. Magri qui aimerait également être présent à Namur, Mons et Charleroi en octobre prochain.

Le parti basera sa campagne sur une véritable politique participative mais aussi l’égalité du travail ou du logement sans oublier la thématique du vivre-ensemble et une véritable politique d’intégration « même si chacun a d’abord des devoirs envers le pays qui l’accueille et cela passe par l’apprentissage de la langue ou de l’histoire du pays », estime-t-il.

Islam souhaite s’écarter d’une image de parti religieux. « Nous défendons des valeurs et pas des dogmes. Nous laissons çà à la religion. Nous voulons d’abord aider nos concitoyens et ce, peu importe la conviction », estime M. Magri qui se dit ouvert aux candidats de confession non-musulmane.

source: Belga