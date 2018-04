La Chine annonce des mesures de rétorsion contre le soja et les voitures américaines

Tweet on Twitter

La Chine a annoncé mercredi l’imposition prochaine d’une taxe de 25% sur les avions, le soja, les voitures et d’autres produits importés des Etats-Unis, une mesure de rétorsion après l’annonce par Washington de nouveaux droits de douane sur les importations chinoises. Le ministère chinois du Commerce a listé 106 produits qui seront visés, et qui représentent un montant d’environ 50 milliards de dollars d’importations par an. La date de mise en application de la taxe sera annoncée ultérieurement, a précisé le ministère.

Cette annonce intervient quelques heures après la publication par Washington d’une liste, provisoire, de 1.300 produits d’importation chinois qui pourraient bientôt faire l’objet de taxes douanières supplémentaires. La liste vise des importations représentant « approximativement 50 milliards de dollars », et cible des secteurs divers, dont l’aéronautique, les technologies de l’information et de la communication, la robotique et les machines.

Source: Belga