David Rozehnal met un terme à sa carrière professionnelle

Tweet on Twitter

Share on Facebook

David Rozehnal n’est plus football professionnel, a annoncé son club du KV Ostende mercredi. Le Tchèque de 37 ans, rentré dans son pays en décembre pour raisons personnelles, jouera désormais pour un club amateur proche de chez lui, où évolue déjà son frère. Rozehnal était sous contrat avec le club côtier jusqu’en juin 2018. Ancien joueur du Club de Bruges, le défenseur central a aussi évolué pour le Paris Saint-Germain, Newcastle, la Lazio et Lille avant de rejoindre Ostende en juin 2015. Avec son expérience, il aura servi de guide pour les jeunes joueurs du KVO et été un des pions importants de l’équipe ayant joué les playoffs I la saison dernière.

Rozehnal a également permis au club d’atteindre la finale de la Coupe de Belgique et de disputer ses premières rencontres sur la scène européenne lors de la double confrontation face à Marseille au 3e tour des qualifications de l’Europa League. International tchèque à 60 reprises, il a disputé les Euros 2004 et 2008 ainsi que la Coupe du monde 2006.

Source: Belga