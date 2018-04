« Coca-Cola est co-responsable de l’obésité et du diabète »

L’organisation de consommateurs Foodwatch a pris en grippe le géant des boissons gazeuses Coca-Cola. Elle estime qu’il est co-responsable des problèmes croissants d’obésité et de diabète de type 2. « Le leader du marché pour les boissons gazeuses minimise les risques des boissons sucrées », souligne Foodwatch. Dans un rapport de plus de 100 pages, Foodwatch critique la politique marketing et de lobby de Coca-Cola. Elle critique la compagnie pour ses campagnes sur YouTube et Instagram qui visent les jeunes et les enfants. Selon Foodwatch, le groupe se rendrait aussi coupable de lobbying envers les mesures gouvernementales comme des taxes sur le sucre et l’interdiction de la publicité « comparable à celui de l’industrie du tabac ».

« Irresponsable. Dans les pays occidentaux, les gens consomment en moyenne 90 grammes de sucre par jour. Le Programme alimentaire mondiale recommande 50 grammes par jour, ce qu’on atteint dans un demi-litre de Coca. Le sucre nous donne de l’énergie mais nous rend aussi malade et obèse. Pression artérielle élevé, attaque cardiaque, diabète ou caries sont liées à la consommation de sucre », clame Foodwatch.

De son côté, Coca-Cola rappelle qu’il investit de plus en plus dans des boissons contenant peu ou pas de sucre. D’ici 2020, le sucre sera réduit de 10%. Par ailleurs, le groupe déclare qu’il ne mène pas de campagne pour les enfants de moins de 12 ans.

Source: Belga