15 millions pour réinsérer les exclus du marché de l’emploi

Le ministre de l’Intégration sociale, Denis Ducarme, va accorder 15 millions d’euros aux CPAS pour renforcer l’accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail et qui souffrent d’isolement social, rapportent les titres Sudpresse mercredi. L’enveloppe de 15,6 millions d’euros précisément sera attribuée aux centres publics d’action sociale dans le cadre des subsides « participation et activation sociale ». L’objectif est de soutenir la réinsertion durable des personnes écartées du marché de l’emploi en finançant diverses initiatives mises en œuvre par les CPAS via des des actions visant à rompre leur isolement social et à favoriser leur autonomie.

« Ce subside permettra de soutenir les projets qui poursuivent cet objectif. La réinsertion de leurs bénéficiaires leur permettra ultérieurement de retrouver le chemin vers le monde de l’emploi. Et l’emploi constitue certainement le meilleur levier contre la pauvreté », annonce le ministre Ducarme.

Source: Belga