VIDEO. Les passants prêtent-ils attention aux pancartes des sans-abri ?

Pour sa nouvelle expérience sociale, la chaîne YouTube belge Would You React a voulu vérifier à quel point les passants prêtent de l’attention aux SDF et à leurs pancartes.

La chaîne YouTube belge Would You React est très active pour le moment. Moins de dix jours après la mise en ligne de leur expérience sociale 56 « Frapper son homme en public », elle est de retour pour une nouvelle fois observer les réactions des passants face à certaines situations.

Un SDF distribue de l’argent

Pour cette 57e expérience, Jonathan Lambinet a fait appel à deux acteurs pour jouer le rôle de SDF. Il leur a donné une pancarte en carton sur laquelle le message suivant était inscrit : « Bonjour, je ne suis pas un SDF, et il ne me manque rien dans ma vie… Je voulais juste savoir la considération que l’on pouvait avoir pour moi et ma pancarte…. Si tu m’as lu et considéré : Bravo -> le billet dans mon gobelet est pour toi ! Prends-le ! ». Ce billet n’était pas de n’importe quel montant puisqu’il était de 50 €.

5.000 passants… zéro lecture

Pour tester la réaction des passants, les acteurs se sont installés dans la rue Neuve, la rue commerçante la plus fréquentée de Bruxelles. Machinalement, certaines personnes déposent une pièce dans le gobelet, sans lire ce qui était inscrit sur la pancarte. Mais au final, sur les 5.000 personnes qui sont passées ce jour-là près de la pancarte, aucune n’a réellement lu le message et personne n’est reparti avec les 50 €.

Pourquoi ne lit-on plus les pancartes des sans-abri ?

Avec cette vidéo, Jonathan souhaite inviter les internautes à se poser des questions sur leurs comportements : « Pourquoi ne lit-on plus les pancartes des sans-abri ? ». Encore une fois, la vidéo de Would You React a le mérite de faire réagir. Moins de 24h après sa publication, elle avait déjà été vue plus de 80.000 fois et suscité près de 1.000 commentaires.

Regardez la vidéo sur mobile.