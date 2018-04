Le Néerlandais Fabio Jakobsen a remporté le 106e Grand Prix de l’Escaut, mercredi, au terme des 200,4 km de course entre Terneuzen (Pays-Bas) et Schoten. Le coureur de Quick-Step Floors s’est imposé au sprint devant l’Allemand Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) et le Britannique Christopher Lawless (Sky).

A une soixantaine de kilomètres de l’arrivée, le Canadien Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) et le Britannique Owain Doull (Sky) se sont échappés.

Le quintuple vainqueur de l’épreuve et double tenant du titre, Marcel Kittel, était victime d’une crevaison à 12 km de l’arrivée et, pas au mieux, n’était pas en mesure de réintégrer le peloton.

Duchesne et Doull étaient repris à 8 km de l’arrivée. Malgré une tentative du Néerlandais Jos van Emden (LottoNL-Jumbo) à 5 km de la ligne, la victoire se jouait, comme de tradition, au sprint. A ce petit jeu, Jakobsen se montrait le plus rapide. Le Néerlandais, 21 ans, s’offre une deuxième victoire professionnelle après la Nokere Koerse le 14 mars dernier.

C’est déjà la 24e victoire de Quick-Step Floors cette saison.

Un passage à niveau fermé

Trente-cinq coureurs ont été mis hors course du GP de l’Escaut pour avoir franchi un passage à niveau fermé à Krabbendijke.

Après 104 kilomètres de course, le peloton était scindé en deux. Une partie du peloton a réussi à franchir le passage lorsqu’il était ouvert. Lorsque le groupe suivant, se trouvant à une dizaine de secondes, est arrivé, les barrières s’abaissaient et le feu était rouge.

Mais 35 coureurs, dont Dylan Groenewegen, Arnaud Démare, Tony Martin et Kris Boeckmans, ont forcé le passage. Ils ont été mis hors course.

« Un commissaire de course à moto se trouvait au passage à niveau, comme c’est toujours le cas, et a pu observer l’infraction« , a raconté le commissaire UCI Luc Geysen.

« Le groupe a été retenu et mis sur le côté. Je l’avais rejoint en voiture. Il a été annoncé aux coureurs qu’ils pouvaient quitter la course. Leurs dossards ont été notés. Ils peuvent s’attendre à une amende. Ils ne pouvaient pas ignorer que le passage était fermé. Nous ne pouvions qu’appliquer le règlement. »