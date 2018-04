Des Monopoly Friends et Mario Kart en approche

Le Monopoly n’en finit plus d’être décliné. Des nouvelles versions dédiées à la série télé Friends et au jeu vidéo Mario Kart vont bientôt être commercialisées.

Depuis quelques années, les collectionneurs de Monopoly ne savent plus où donner de la tête. En effet, le célèbre jeu de société créé en 1935 évolue avec son temps et son fabricant, Hasbro, le décline en une multitude de versions.

Souvent, ce sont les pions, le plateau et les cartes qui se mettent aux couleurs d’un univers, d’un film, d’une série ou d’un jeu vidéo. Mais parfois, c’est tout le concept du Monopoly qui est adapté comme par exemple avec la « Cheaters Edition », une version spéciale pour les tricheurs.

Un Monopoly Friends déjà disponible

Parmi les nouveautés, un Monopoly dédié à la série télé Friends vient d’être commercialisé. Les six pions font référence à la série culte des années 90. Le dinosaure est ainsi un clin d’œil à Ross, la guitare à Phoebe et la toque de chef à Monica. Sur le plateau, lui aussi aux couleurs de la série, les biens immobiliers à acquérir font aussi référence à la série américaine. Le Monopoly Friends est disponible au prix de 30 £ (environ 35 €) sur le site britannique The Works.

Le Monopoly Mario Kart arrive bientôt

Si vous préférez les courses déjantées de Mario Kart et balancer des carapaces rouges sur vos adversaires, Monopoly a aussi pensé à vous. En effet, le 28 mars dernier, Hasbro a annoncé un Monopoly Gamer Mario Kart. Pour cette édition spéciale, les règles du Monopoly ont été adaptées au célèbre jeu de course de Nintendo.

Selon les premiers éléments dévoilés, chacun des quatre personnages en karting aurait un pouvoir spécial. Les billets seraient également remplacés par des pièces en or, comme dans le jeu. Enfin, l’objectif final ne serait pas de gagner le plus d’argent possible mais plutôt de remporter la course. Cette édition est actuellement disponible dans les magasins Gamestop aux Etats-Unis et sera commercialisée par d’autres revendeurs à partir du mois de juin.