Les créateurs de « Stranger Things » accusés d’avoir volé l’idée de la série

Charlie Kessler, un réalisateur, accuse les frères Duffer, créateurs de la série à succès « Stranger Things », de l’avoir arnaqué et de lui avoir volé l’idée de la série. Il vient de lancer une procédure judiciaire à leur encontre, rapporte le site d’information TMZ.

En 2012, Charlie Kessler a produit un court-métrage intitulé « Montauk ». Le récit tournait autour d’expériences top secrètes menées par le gouvernement. Quelques années plus tard, Kessler et ses agents auraient présenté aux frères Duffer l’idée d’adapter le concept en série. À l’époque, le projet n’avait rien donné.

Kessler explique avoir ensuite été très surpris quand « Stranger Things » est sortie, en juillet 2016, découvrant de nombreuses ressemblances avec son propre film. Il a alors clamé que les frères Duffer avait utilisé son script et son idée pour créer leur série. Kessler affirme également que le show avait été initialement vendu sous le nom de son court-métrage, « The Montauk Project ».

Indemnisation et destruction de matériel

Le site NME rapporte en effet qu’un communiqué de presse de la société de production Netflix, publié en avril 2015, annonce la parution prochaine d’une série intitulée « Montauk », créée par Matt et Ross Duffer. Cette série prendra finalement le nom de « Stranger Things ». Charlie Kessler demande une indemnisation et la destruction de tous les matériaux qui lui auraient été dérobés. Les Duffer et Netflix n’ont pas encore répondu à ces accusations.