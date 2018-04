Grèves en France : Quelques Thalys et Eurostar annulés, trafic perturbé entre Tournai et Lille

Le plan de transport adapté, qui prévoit quelques annulations tant chez Thalys que chez Eurostar, est bien appliqué. Aucun train supplémentaire n’est annulé mercredi à la suite de la grève menée sur le rail français par les syndicats de la SNCF contre la réforme du gouvernement du président Emmanuel Macron.

Thalys annonce l’annulation de deux liaisons Bruxelles-Paris au départ de la gare de Bruxelles-Midi à 8h13 et 17h43. Dans l’autre sens, le Thalys au départ de Paris-Nord à 07h16 n’a pas circulé, et celui dont le départ est prévu à 17h49 restera également à quai. Par ailleurs, les trains effectuant la liaison Amsterdam-Lille ne circulent pas au-delà de Bruxelles.

«Notre plan de transport adapté est en vigueur jusqu’au 15 avril. Nous suivons cependant la situation et modifierons nos plan le cas échéant», indique-t-on chez Thalys.

Chez Eurostar, quatre trains sont annoncés annulés mercredi: deux Bruxelles-Londres (départs à 8h52 et 17h56) et deux Londres-Bruxelles (8h54 et 18h04).

La direction de la SNCF prévoit de son côté un TGV en circulation sur sept en France. Cela concerne également les TGV reliant Bruxelles-Midi aux villes de provinces. Les voyageurs sont invités à se renseigner sur le site de la SNCF où ils ont la possibilité d’encoder le numéro de leur train afin de voir s’il figure dans la liste des annulations.

Moins d’un train sur deux

Les perturbations sont plus importantes sur les lignes transfrontalières classiques. Ainsi, la SNCB annonce un trafic très perturbé entre Tournai et Lille avec moins d’un train sur deux en circulation. Le trafic est par contre quasi normal entre Mouscron et Lille, où un seul train avait été annulé mardi. «Nous conseillons à nouveau aux voyageurs à destination de Lille Flandres de transiter par la gare de Mouscron», indique la SNCB.

Les syndicats de la SNCF observent mercredi leur deuxième jour de grève, début d’un mouvement d’action de deux jours sur cinq qui devrait durer jusqu’au mois de juin.