Trois nichées bruxelloises de faucons pèlerins observables en direct au printemps 2018

De la couvaison à l’envol des poussins: l’observation en direct de trois couples de faucons pèlerins qui ont élu domicile à Bruxelles commencera demain/jeudi et se poursuivra jusqu’au 27 mai, annonce mercredi le Muséum des Sciences naturelles. Les amateurs pourront suivre l’évolution des rapaces chez eux en streaming 24h/24 mais aussi depuis un poste installé sur le parvis de la cathédrale Saints Michel et Gudule.

Nouveauté de cette 14ème édition de « Faucons pour tous »: une troisième caméra a été glissée dans le nid du couple emblématique de la cathédrale. Installé depuis 2004 dans la capitale, ce dernier symbolise le retour d’une espèce presque totalement disparue d’Europe entre la fin des années ’60 et le milieu des années ’90. Braconnage, pesticides, perturbation de leurs habitats avaient en effet mené à l’extermination des faucons pèlerins.

« Grâce aux actions de conservation juridiques et citoyennes, Bruxelles compte aujourd’hui 12 couples et on en recense environ 170 dans toute la Belgique », se réjouit Didier Vangeluwe, ornithologue du Muséum des Sciences naturelles. Les nichées de la cathédrale, du clocher de l’église Saint Job à Uccle et de la maison communale de Woluwe-Saint-Pierre verront ainsi éclore chacune quatre œufs sous l’œil attentif des mini-caméras et de nombreux curieux.

« En 2017, le blog a enregistré plus de 2.000.000 de connexions » au cours des huit semaines d’observation, souligne M. Vangeluwe. « Les gens s’y intéressent parce qu’il s’agit d’un motif d’émerveillement, d’émotion, de beauté. Comme la Joconde, sauf qu’en plus ici ça naît, ça bouge, ça vit. »