Gad Elmaleh dit non à Danse avec les stars

C’est sans détour que l’humoriste Gad Elmaleh a expliqué à Maxime Riou dans son émission Swift, diffusé sur Youtube, son refus de participer à Danse avec les stars.

Cette année, c’est, entre autres, à Gad Elmaleh que la production de Danse avec les stars a proposé de participer à l’émission. Une proposition que l’humoriste a refusée. « Un jour, j’ai reçu un mail qui disait : ‘Cher Gad, nous organisons une audition pour Danse avec les stars. Est-ce que vous voudriez auditionner ?’ J’avais envie de dire ‘j’ai quitté la France pour quelques mois mais ce n’est pas une raison pour m’agresser’. Je veux bien qu’on me propose Danse avec les stars, mais pourquoi tu veux que j’auditionne ? T’imagines, je viens des États-Unis et je rate l’audition? », a-t-il expliqué sur le plateau de Maxime Riou.



L’humoriste, installé depuis quelques mois aux Etats-Unis, préfère se concentrer sur son one man show. Il y fait tellement sensation que l’actrice Gwyneth Paltrow en fait des éloges: elle a posté, ce vendredi, sur sa story Instagram un message dans lequel elle confie avoir adoré le show du français.

Thank you so much @GwynethPaltrow for your kind words and support #americandream @netflix pic.twitter.com/NtAbvaurie

— GAD (@gadelmaleh) March 30, 2018