Le « Metro Super Chef » débarque en Belgique

Fan de cuisine et de photo? Le concours «Metro Super Chef 2018» débarque pour la première fois chez nous. À partir du 5 avril, vous pourrez mesurer votre talent aux lecteurs des «Metro» du monde entier. À vos fourneaux!

À partir du 5 avril, les passionnés de cuisine et de photographie pourront s’en donner à cœur joie! Organisé en collaboration avec les différents «Metro» de la planète, le concours «Metro Super Chef 2018» s’ouvre pour la première fois aux lecteurs belges. Deux catégories sont proposées, «sweet» ou «salty». Les règles sont les mêmes pour les deux catégories, les participants devront réaliser une recette originale et prendre le résultat en photo. L’originalité de la recette, la présentation et la qualité de l’image seront donc à soigner tout particulièrement. Les photos seront ensuite soumises aux votes du public belge pour désigner le gagnant de la catégorie «salty» et celui de la catégorie «sweet». Ils accéderont ensuite à la phase finale. Les lauréats seront annoncés le 3 mai.

Un concours international

À l’issue de ce premier vote, qui aura lieu dans chaque pays participant, la phase finale débutera. Elle mettra en compétition les meilleures réalisations de chaque pays. Les lecteurs du monde entier pourront alors désigner leur favori via un vote global. De nouveau, un gagnant par catégorie sera sélectionné et repartira avec un chèque d’une valeur de 3.000 $. Ils seront, eux, annoncés le 17 mai.

La participation à ce nouveau concours trouve sa source dans l’enthousiasme sans limite que les lecteurs belges ont porté au «Metro Photo Challenge». Avec 33.827 photos et 19.264 photographes depuis le début, la Belgique se place en première place des pays les plus prolifiques dans ce concours.