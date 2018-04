La Nasa veut accélérer l’exploration de Mars avec des robots-abeilles

Des robots-abeilles pour explorer Mars ? C’est le projet retenu par la Nasa parmi les quelques 200 propositions reçues. Une fois en place, elles accéléreront l’exploration de Mars en appuyant le Rover Curiosity, jugé trop lent par l’Agence Spatiale Américaine.

Les « Marsbees » pourraient bien être le futur de l’exploration de la planète rouge. Elles auront la taille d’un bourdon mais dotées de grandes ailes pour planer dans l’atmosphère plus légère de Mars. Elles devraient permettre d’explorer les immensités désertiques de notre voisine. Fruit d’une collaboration entre le docteur Chang-Kwon Kang de l’université d’Alabama et de scientifiques américains et japonais, elles pourront remplir de nombreuses tâches. En plus de l’exploration et de la cartographie, elles pourront prélever des échantillons et partir à la recherche de traces de vie. Equipées de systèmes de communication et de capteurs, les « Marsbees » seront autonomes et pourront se recharger directement sur une station mobile, servant aussi de relais de communication.

#NASA funds robotic bee explorers for #Mars. Creating flapping winged robotic flight in the Martian atmosphere leads to Marsbees project. #21stcentury #tech https://t.co/m0swcjEIeh pic.twitter.com/WyYWPhTjzh — Len Rosen (@lenrosen4) 1 avril 2018



La planète rouge au centre de l’attention

Ces (vraiment) petits bijoux de technologie seront déployés pour appuyer le Rover Curiosity. En activité depuis 2011, ce dernier effectue un travail efficace mais est jugé encore trop lent par la Nasa. Longtemps jugée hors d’atteinte, les « Marsbees » témoignent du nouvel intérêt porté par le monde scientifique pour la planète rouge. Ces robots rejoignent de nombreuses et récentes initiatives du secteur. Comme, par exemple, le vaisseau annoncé par Elon Musk, le sulfureux patron de tesla et Space X.