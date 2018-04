Tweet on Twitter

WWF a lancé, ce samedi, une campagne sur Instagram permettant de prendre conscience du désastre écologique que nous sommes en train de vivre.

L’organisation environnementale WWF et l’agence TBWA/Paris tentent de sensibiliser à la cause environnementale avec un campagne Instagram interpellante. Ils ont publié, ce samedi sur Instagram, une série de photos ‘’avant/après’’ de lieux paradisiaques témoignant d’un réel désastre écologique.

Ils se sont aidés de neuf Instagrameurs qui, dans leurs voyages, ont publiés sur leur compte des images de lieux plus que menacés par l’Homme. Ces photos, publiées sous forme d’une vidéo sur le compte de WWF, sont légendées par le Hashtag #Toolategram et une phrase courte mais efficace : ‘’Mobilisons-nous pour protéger les endroits qui peuvent encore l’être.’’

L’idée était que les Instragrameurs diffusent tout d’abord des images magnifiques de paysages paradisiaques pour que les communautés suivant ces Instagrameurs s’enthousiasment. Après quelques jours, les vraies photos des mêmes endroits étaient également postées, permettant aux personnes de découvrir la triste réalité que connaissent ces endroits auparavant paradisiaques.

Ce « dispositif en deux étapes », expliqué par la directrice de communication de TBWA/Paris, repose donc sur une envie d’interpeller et de conscientiser les Hommes sur le désastre que connaît la Terre.

Une série de photos « Avant/après » a donc été publiée sur les comptes des différents Instagrameurs. C’est le cas par exemple du bassin de l’Amur-Heilong, qui se trouve à la frontière de la Chine et de l’Extrême-Orient russe. L’instagrameur Sylvain Schots, qui a posté les clichés, explique que : « En plus des pressions locales, cet écosystème fragile est menacé par la demande internationale de bois, d’énergie et de produits animaux. »

L’île Henderson dans les îles Pitcairn au sud de l’océan Pacifique est également touchée. Cette plage est l’une des plus polluées du Monde, comme l’explique Teddy Verneuil qui a posté ces deux clichés. “Isolée, mais sur le passage d’un grand courant giratoire, elle est devenue un piège à déchets en plastique. Leur quantité, estimée à près de 38 millions, augmente chaque jour » publie-t-il sur son compte Instagram.

Photo avant:

Photo après:

La septième plus grande île du monde, Sumatra, en Indonésie, est également victime de ce désastre écologique. Les photos de Romain Leclerc sont interpellantes.

La forêt guyanaise, « menacée par un projet de mine industrielle », comme l’explique Little Gypsy sur son compte Instagram, « sera bientôt une fosse géante ».Les photos parlent d’elles-mêmes:

La grande barrière de corail australienne, qui nous rappelle le film Némo, est également plus que dévastée. Guillaume Ruchon, sur son compte Instagram tient à nous interpeller : « Saviez-vous que la grande barrière de corail australienne est l’une des sept merveilles naturelles du monde mais, qu’en 30 ans, elle a perdu la moitié de sa surface? ». Il explique également que « Ce n’est pas tout : la pollution a tué en masse les étoiles de mer et le réchauffement climatique a provoqué des épisodes de blanchissement de coraux à grande échelle ».

Enfin, le très célèbre et connu de tous Mont Blanc, touché lui aussi par les désastres causés par la main de l’Homme, a été photographié par Charlène qui , sur son compte Instagram, explique que : « Le développement des infrastructures touristiques et de transport participe à une tendance globale d’exploitation excessive des espaces alpins. Cette région a vu dégringoler sa biodiversité, dans un contexte de changement climatique particulièrement intense en montagne. »

Même si cela est une petite goutte d’eau dans l’océan, la conscientisation et le changement passent souvent par des petites initiatives.