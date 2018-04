Tour du Pays Basque: A nouveau une victoire de Julian Alaphilippe dans la 2e étape

Déjà victorieux la veille, le Français Julian Alaphilippe (Quick Step-Floors) a remporté la 2e étape du Tour du Pays Basque cycliste (WorldTour) disputée sur 166,7km entre Zarautz et Bermeo, mardi. Alaphilippe conserve le maillot jaune de leader au classement général. A l’attaque dans la dernière ascension de la journée, Alaphilippe signe une 3e victoire cette saison et la 23e de son équipe depuis le début de l’année. Il devance les trois hommes qui ont pu le suivre dans le final avec, dans l’ordre, le Slovène Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo), 2e, les Espagnols Gorka Izagirre (Bahrein Merida), 3e, et Mikel Landa (Movistar), 4e.

Onze hommes avaient pris le large après 60 kilomètres de course dans la première des quatre difficultés de la journée possédant une avance qui n’aura jamais dépassé les deux minutes, avec les Italiens Damiano Caruso et Alessandro De Marchi de BMC, le Britannique Tae Geoghegan et l’Espagnol David Lopez de l’équipe Sky, l’Ethiopien Tsgabu Grmay et le Portugais Ruben Guerreiro de Trek-Segafredo, les Espagnols Daniel Navarro (Cofidis) et Carlos Verona (Mitchelton-Scott), l’Ukrainien Mark Padun (Bahrein Merida), le Français Alexis Vuillermoz (AG2R La Mondiale) et le Canadien Michael Woods (EF Education First-Drapac).

Le peloton, sous l’impulsion notamment des formations Astana puis Movistar, s’est mis à rouler à 30km du but pour revenir sur les échappés au pied de la dernière ascension de 3,4 km à San Pelaio avec des passages entre 10 et 19 % à un peu plus de 8km de l’arrivée, et ce, même si David Lopez avait remis un coup de pédale.

Dans cette dernière montée abordée groupée, les choses se sont vite décantées pour permettre à Julian Alaphilippe d’attaquer encore, faisant exploser le peloton. Seuls Gorka Izagirre, Mikel Landa et Primoz Roglic ont pu suivre. Vainqueur de la 4e étape du Tour de Colombie début février et de la première étape du Tour du Pays Basque lundi, Alaphilippe s’offre un 3e bouquet cette année. Il possède 8 secondes d’avance sur Roglic au général.

La 3e étape conduira le peloton de Bermeo et Valdegovia sur 184,8 km mercredi. Le Tour du Pays Basque s’achève samedi à Arrate. Il avait été remporté l’an dernier par l’Espagnol Alejandro Valverde.

