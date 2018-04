Saint-Gilles: une vente aux enchères au profit de la Plateforme de soutien aux réfugiés

Tweet on Twitter

Un collectif d’artistes bruxellois organisera, les 20, 21 et 22 avril prochains, « Peace of Art », une exposition-vente aux enchères d’œuvres d’art au profit de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. L’idée de cette vente aux enchères, qui sera organisée à la Maison du Peuple de Saint-Gilles en collaboration avec la commune et la Plateforme citoyenne, « a germé l’automne dernier en entendant les bénévoles de la Plateforme dire qu’il leur manquait des fonds pour équiper le centre d’accueil ‘La Porte d’Ulysse’ à Haren », explique le collectif dans un communiqué.





Ce dernier a donc lancé, début mars, un appel aux artistes plasticiens, auteurs de bandes dessinées, graveurs, peintres, photographes et sculpteurs. Leurs oeuvres seront exposées à la Maison du Peuple de Saint-Gilles les 20, 21 et 22 avril, puis mises aux enchères le dimanche 22 avril à partir de 14h00. L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à la Plateforme.

Parmi les artistes ayant répondu favorablement à cette initiative figurent notamment Mohammed Alani, Sonia Aniceto, Pascal Bernier, Muriel de Crayencour, Kikie Crêvecoeur, Natalia de Mello, Eddy Devolder, Benoît Félix, Anne Marie Finné, Mireille Liénard, Karine Marenne & Messieurs Delmotte, Christine Nicaise, Jean-Pierre Ransonnet, Bob Van der Auwera, Thomas Van Gindertael, Dirk Verhaegen et Lionel Vinche.

Source: Belga