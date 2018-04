Record d’affluence pour l’ouverture de la 36e édition du BIFFF

Plus de 3.000 personnes ont assisté mardi soir à l’ouverture de la 36e édition du Brussels International Fantastic Film Festival (BIFFF), qui s’est tenue à Bozar (Bruxelles), selon l’estimation des organisteurs. Un lancement inégalé, d’après Jonathan Lenaerts, porte-parole de l’événement, qui précise que les ventes atteignent de manière générale des sommets en comparaison avec celles des années précédentes à la même période. Plus de 1.700 personnes ont pris part à la première séance. Tous les balcons ont été ouverts. La salle était comble. Sa capacité maximale est de 2.000 places, mais toutes ne permettent pas de regarder un film dans de bonnes conditions. Le début du film a été retardé d’un quart d’heure pour permettre à l’ensemble du public de s’installer.

Les spectateurs ont ensuite pu découvrir « Ghostland » de Pascal Laugier, qui sort mercredi en salles. Le réalisateur du film choc « Martyrs » y dirige la chanteuse Mylène Farmer, particulièrement attendue par ses fans.

La seconde séance dans la petite salle de 460 places a également affiché complet avec « Marrowbone ». L’oeuvre est la première réalisation de Sergio C. Sanchez, qui s’est déjà illustré en tant que scénariste de « The Orphanage », « The End » ou encore « The Impossible ».

Source: Belga