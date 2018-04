Près de 1,5 million de Belges devant leur écran pour assister à la victoire de Terpstra

Tweet on Twitter

La 102e édition du Tour des Flandres, remportée dimanche par le Néerlandais Niki Terpstra, a été suivie par 1,48 million de téléspectateurs belges en moyenne, ressort-il mardi des chiffres d’audience communiqués par la RTBF et la VRT. Au nord du pays, pas moins de 1,258 million de personnes en moyenne ont suivi la course, soit une part de marché de 79%. La barre du million et demi de téléspectateurs a même été franchie au moment de l’arrivée.

En Belgique francophone, la RTBF a rassemblé 222.547 personnes en moyenne, soit une part de marché de 27%.

En 2017, 1,824 million de Belges étaient devant leur écran au moment où Philippe Gilbert avait brandi son vélo sur la ligne d’arrivée, à Audenarde. La moyenne enregistrée par la RTBF était également supérieure, avec 256.792 téléspectateurs.

Source: Belga