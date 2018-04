Les deux enfants victimes d’un rapt parental à Mouscron ont été retrouvés

Tweet on Twitter

Les deux enfants enlevés par leur mère la semaine dernière à Mouscron ont été retrouvés « sains et sauf », a indiqué Child Focus mardi soir sur Twitter. Jade et Jordan étaient recherchés depuis mercredi dernier. La mère de famille, de nationalité française, avait quitté son domicile à Mouscron en emportant ses deux enfants mineurs afin de se soustraire à une décision de justice.

D’après Sudpresse, la maman s’est présentée elle-même au commissariat de police de Mouscron mardi vers 19h00, en compagnie de sa fille, de son fils et de son avocat.

Source: Belga