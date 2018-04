Les deux enfants victimes d’un rapt parental à Mouscron ont été retrouvés

Les deux enfants enlevés par leur mère la semaine dernière à Mouscron ont été retrouvés « sains et saufs », a indiqué Child Focus mardi soir sur Twitter. Jade et Jordan étaient recherchés depuis mercredi dernier. La mère de famille, de nationalité française, avait quitté son domicile à Mouscron en emportant ses deux enfants mineurs afin de se soustraire à une décision de justice.

D’après Sudpresse, la maman s’est présentée elle-même au commissariat de police de Mouscron mardi vers 19h00, en compagnie de sa fille, de son fils et de son avocat.

Elle est défendue par Me Didier De Quevy, précise la Dernière Heure.

Source: Belga