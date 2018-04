Le public découvrira le cœur du Plan Incliné de Ronquières à l’occasion de ses 50 ans

Tweet on Twitter

Il y a 50 ans, le « Charles Eugène » était le premier bateau à franchir le Plan Incliné de Ronquières. Un demi-siècle plus tard, l’ouvrage d’art construit sur le canal Bruxelles-Charleroi reste un élément essentiel pour le transport et du tourisme fluvial. Des visites insolites seront organisées dans le cadre de son 50e anniversaire. Le Plan Incliné de Ronquières fera, en 2018, l’objet de l’attention du monde du transport et du tourisme fluvial. L’ouvrage d’art monumental sur le canal Bruxelles-Charleroi a été mis en service le 1er avril 1968. Il y a 50 ans, donc, le « Charles-Eugène » était le premier bateau à utiliser le Plan Incliné pour franchir une dénivellation de 68 mètres, sur une longueur de 1.432 mètres.

Depuis lors, à la suite de l’accroissement du transport fluvial, des investissements conséquents ont été consacrés à la modernisation des infrastructures dédiées aux voies navigables, ont indiqué mardi à Ronquières les instances régionales. Douze millions d’euros sont ainsi réservés pour le Plan Incliné dans le cadre du Plan Infrastructure 2016-2019. Ce budget est destiné à la rénovation, courant 2018, des trémies et à la mise en peinture des bacs et portiques.

Le 50e anniversaires du Plan Incliné de Ronquières sera l’occasion pour le public de voir l’ouvrage, patrimoine touristique reconnu, sous un nouveau jour. Outre le traditionnel parcours-spectacle « Un Bateau, Une Vie », des visites insolites seront organisées par l’asbl Voies d’Eau du Hainaut tous les samedis de la saison touristique 2018, dès le 21 avril.

Le public pourra se rendre dans des endroits habituellement inaccessibles. Des visites guidées sur les passerelles en verre surplombant le site permettront de découvrir le paysage au sommet de la tour de 141 mètres, de comprendre la fonction de la tour et du poste de contrôle. On pourra également vivre un passage sous un bac, visiter la salle des treuils et le tunnel à câble. Une journée spéciale familles est par ailleurs programmée le 8 septembre 2018.

Source: Belga