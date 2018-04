Incarcération confirmée pour la compagne du preneur d’otage de Trèbes

Tweet on Twitter

La justice française a confirmé l’incarcération provisoire de la compagne de Radouane Lakdim, le djihadiste qui a tué quatre personnes dans des attaques le 23 mars à Trèbes et Carcassonne, dans le sud du pays, a-t-on appris mardi de source judiciaire. Cette convertie de 18 ans, Marine P., avait été inculpée le 27 mars pour « association de malfaiteurs terroriste criminelle » puis incarcérée dans l’attente d’un débat différé sur sa détention provisoire. Celle-ci a été ordonnée deux jours plus tard -jeudi dernier- par un juge des libertés et de la détention, conformément aux réquisitions du parquet, a indiqué cette source.

« Sans antécédent judiciaire », la jeune fille, qui « s’est convertie à l’islam à l’âge de 16 ans, présente tous les signes d’une radicalisation », avait affirmé le procureur de Paris François Molins.

Lors de son interpellation, elle avait crié « Allah Akbar » (Dieu est le plus grand) et avait posté sur internet, le matin des attentats, une sourate promettant « l’enfer » aux « mécréants », selon le procureur.

Comme Radouane Lakdim, 25 ans, petit délinquant radicalisé de Carcassonne, Marine P. était fichée « S » – c’est-à-dire susceptible de constituer un risque pour la « sûreté de l’État » – en raison de sa « fréquentation des milieux islamistes radicaux », selon une source proche de l’enquête.

En garde à vue, elle a « contesté avoir été associée au projet mais, à l’évocation des faits, elle n’exprime pas un sentiment d’indignation », avait rapporté une autre source.

Radouane Lakdim a tué quatre personnes, dont l’officier de gendarmerie Arnaud Beltrame qui s’est livré à la place d’une otage. Le djihadiste a été abattu par les forces de l’ordre dans le supermarché où il s’était retranché.

source: Belga